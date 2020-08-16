（華擎旗下迷你主機產品線在日韓市場表現具優勢，下半年新機款ASRock DeskMini H470 & DeskMini X300接續火力上市。圖／華擎提供）

板卡廠華擎ASRock（3515）繼上半年繳出優於業界成長的營運成績後，近日再發布兩款迷你jf 主機新品DeskMini H470、DeskMini X300，分別支援Intel最新第十代處理器及AMD Ryen 4000系列APU，為下半年備戰新品添戰力。

搭載Intel H470晶片組的DeskMini H470，可支援Intel 第十代Core i9-10900 65瓦十核心的桌上型處理器，與最高可達64GB雙通道DDR4-2933MHz記憶體。透過華擎獨家的BFB技術，並可增加non-K型號的處理器運作速度，以提高系統效能。

設置於主機後側的USB Type-C，可支援Alternate Mode，不僅可支援4K UHD畫面，還可提供最高達60瓦的充電能力。主機前側的USB 3.2 Gen2之USB Type-A及Type-C，則可提供達10 Gbps的傳輸速度。此外，DeskMini H470並提供了兩個SATA 6Gb接頭、Ultra M.2（2280）及M.2 Wi-Fi插槽，且能同時支援三個螢幕輸出。

至於DeskMini X300，能透過BIOS提供的超頻選項，供使用者調整CPU／GPU的核心時脈與工作電壓，DeskMini X300亦支援最高達64GB的DDR4-3200+ MHz雙通道超頻記憶體，能提供優異的處理與3D顯示效能。

主機除內建兩個Ultra M.2（2208）插槽，可支援PCIe Gen3高速固態硬碟，另並有兩個支援磁碟陣列（RAID）功能的2.5吋SATA 6Gb/s硬碟空間。此外，其亦支援USB 3.1 Gen1 Type-C與M.2 Wi-Fi模組，並同樣可同時輸出三個螢幕，另有多種選購配件以滿足使用者的各式需求。

(工商 )