台中市西屯區龍潭社區發展協會16日辦理中元普渡法會，西屯區長陳寶雲、社區發展協會理事長陳文達及龍潭里長張清文舉行開香儀式，陳寶雲表揚地方仕紳廖洲槍、賴秀貞賢伉儷捐贈180公斤白米熱心公益，並致贈感謝狀由張里長代為受贈，為弱勢送暖。
陳寶雲特別代表市長盧秀燕感謝廖洲槍賢伉儷捐贈白米助貧，廖洲槍經營保麗龍事業有成，基於「取之地方、用之地方」理念，多年捐贈弱勢民眾白米，嘉惠許多經濟弱勢家庭，也感謝龍潭社區發展協會募集白米及物資，期盼拋磚引玉，引領各界一起共襄盛舉。
張清文說，廖洲槍為善不欲人知，往年都會捐贈白米物資行善，希望藉由棉薄之力幫助需要幫助的人，讓社會更加溫暖。
陳文達指出，龍潭社區發展協會的愛心一向不落人後，每年中元普渡後將物資轉贈給里內低收入戶，關懷里內經濟弱勢的民眾。
社會上有非常多經濟弱勢家庭民眾亟需各界人士及團體的關懷，陳寶雲盼藉由此次致贈感謝狀表揚善心善行，持續發揚慈悲為懷的大愛精神，濟助社會弱勢。
(中時 )
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