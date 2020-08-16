台中市西屯區長陳寶雲特別代表市長盧秀燕感謝廖洲槍賢伉儷捐贈白米助貧。（盧金足攝）

台中市西屯區龍潭社區發展協會16日辦理中元普渡法會。（盧金足攝）

台中市西屯區龍潭社區發展協會16日辦理中元普渡法會，西屯區長陳寶雲、社區發展協會理事長陳文達及龍潭里長張清文舉行開香儀式，陳寶雲表揚地方仕紳廖洲槍、賴秀貞賢伉儷捐贈180公斤白米熱心公益，並致贈感謝狀由張里長代為受贈，為弱勢送暖。

陳寶雲特別代表市長盧秀燕感謝廖洲槍賢伉儷捐贈白米助貧，廖洲槍經營保麗龍事業有成，基於「取之地方、用之地方」理念，多年捐贈弱勢民眾白米，嘉惠許多經濟弱勢家庭，也感謝龍潭社區發展協會募集白米及物資，期盼拋磚引玉，引領各界一起共襄盛舉。

張清文說，廖洲槍為善不欲人知，往年都會捐贈白米物資行善，希望藉由棉薄之力幫助需要幫助的人，讓社會更加溫暖。

陳文達指出，龍潭社區發展協會的愛心一向不落人後，每年中元普渡後將物資轉贈給里內低收入戶，關懷里內經濟弱勢的民眾。

社會上有非常多經濟弱勢家庭民眾亟需各界人士及團體的關懷，陳寶雲盼藉由此次致贈感謝狀表揚善心善行，持續發揚慈悲為懷的大愛精神，濟助社會弱勢。

(中時 )