樹德科大校友劉士維（左二）16日與胡珈禎（右二）共結連理，兩人在母校舉行婚禮，接受董事長朱元祥（右）與校長陳清燿（左）的祝福。（林瑞益攝）

樹德科大校友劉士維與胡珈禎從相識到相戀，花了14年時間，兩人16日回到母校，舉行溫馨隆重的婚禮。董事長朱元祥擔任證婚人，勉勵兩人要成為校友楷模，把樹德一家人的情感延續給學弟妹。

這場婚禮由樹德科大校友總會與學弟妹們共同包辦，包含場布、設計、婚祕、企畫、主持、餐飲等，該校師長們宛如辦自己家的婚禮般，把兩人當作自家兒女看待。兩人當年都是就讀休閒事業管理系，現已更名為休閒與觀光管理系。

由於新娘胡珈禎曾經表示：「如果我們的婚禮在學校辦，一定很浪漫，我們要在一起一輩子。」這讓新郎劉士維記住，從看對方不順眼到相識、相戀，兩人花了14年時間，覺得時機成熟，決定抓住彼此，完成人生大事。劉士維在婚禮中謝謝胡珈禎願意嫁給他。

同窗的校友也說，兩人的交往跌破眾人的眼鏡。在兩人交往的第10年，劉士維還約了多位好友，在校園新建的文薈館前，安排浪漫的求婚記，獻上一曲他寫的情歌，獲得胡珈禎的青睞，願意繼續走下去。

兩人於2010年畢業，時任校長的董事長朱元祥在16日為二人福證，師長也歡喜出席，見證這對新人的愛情修成正果。

(中時 )