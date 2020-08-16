原PO本來要求外送員把披薩送到家門，卻導致外送員暴怒，直接將披薩用摔的放在管理室。(翻自爆料公社)

原PO拿到被摔爛的披薩後，立即PO文表示，外送員的行徑令人感到傻眼。(翻自爆料公社)

原PO經客服投訴，所幸拿回全額的補償。(翻自爆料公社)

爆怨公社有1名社員表示，日前他用熊貓外送叫了披薩，並要求送上家門口來，不料外送員不爽，直接把披薩丟在管理室就離去，原PO下樓拿取時徹底崩潰傻眼，網友們認為，熊貓的外送員素質真需有待加強，「熊貓屁孩超多啊，拖累整體素質」，事後原PO也已通知客服，針對此次外送服務進一步的處理。

爆怨公社有1名社員表示，日前他用熊貓外送叫了披薩，由於原PO認為，熊貓外送有送到家門口的服務，他因此要求外送員抵達時，還必須拿上樓來給自己，不料熊貓外送員疑似看到要送到家門的訊息，非常不爽的把披薩用「摔的」放在管理室後離去，原PO經管理員的通知後，趕緊下樓拿取披薩卻驚見已經支離破碎了，原PO整個傻眼立即將這情況拍上告知客服，所幸客服單位非常有責任願意全額賠償，然而熊貓外送員的素質，又再次被社會大眾審視批評，令原PO

相當不理解的是，外送員不願意拿上來，只要溝通一下就好，何必用這樣的方式抗議呢？

網友們紛紛回應，若不爽送上來告知一下就好，點餐的人是可以自己下去拿取的，「外送你不送上來可以，你可以通知我下去拿就好」，網友也認為熊貓外送員的素質越來越差了！「熊貓一堆負評，難用的要死」、「熊貓屁孩超多啊，拖累整體素質」、「熊貓負面新聞還真多，東西會被偷吃，外送員態度不好」，多數網友都認為，現在是不是Uber Eat比熊貓好呢？「自從家附近開始可以叫Uber Eat 就再也沒有叫過熊貓了，一樣的店熊貓還比較貴」。

也有網友認為，熊貓外送員這樣的案例只是少數，「為什麼每次大家都說熊貓素質很差？我點了這麼多次，都很好阿！」、「我遇過的熊貓跟Uber Eat人都不錯欸」、「我遇到的也都不錯說，我家老舊公寓要爬5樓，外送爬上來我都不好意思了，如果家裡有涼水，我都會給外送員一瓶」。

(中時新聞網)