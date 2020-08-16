美國總統川普已簽署行政命令，確定TikTok的大陸母公司字節跳動(Bytedance)3年前併購手機應用Musical.ly公司的作為可能危及美國的國家安全，並下令字節跳動公司必須剝離Musical.ly的美國資產，並銷毀使用者資料。這家Musical.ly是一家陸企2014年在美國創辦的公司，後來以Muse進入大陸，3年後因經營不善被字節跳動收購，隔年併入TikTok。

據《美國之音》報導，川普簽署的行政命令指出，有可信的證據顯示字節跳動通過對Musical.ly的收購，「可能採取行動，威脅損害美國的國家安全」。由於這次收購，字節跳動將其TikTok的應用與Musical.ly的社交媒體應用合併，組成一個單一的綜合社交媒體應用。

報導說，這項行政命令禁止字節跳動對Musical.ly的收購，「同時禁止字節跳動擁有Musical.ly在美國的任何利益」。字節跳動在90天內出售任何使TikTok能夠在美國運營的有形和無形資產的同時，必須剝離與Musical.ly的資產關聯，同時銷毀從TikTok或Musical.ly應用程式獲取的所有美國使用者資料。

行政命令還要求，字節跳動在出售前必須向美國財政部海外投資委員會（CFIUS）報備收購方的資訊，責成海外投資委員會對收購方是否是美國公民、與字節跳動是否有牽連以及是否殃及美國國家安全等因素進行通盤考量。

報導表示，為了確保對TikTok或Musical.ly的美國資產銷售不會危害美國的國家安全，行政命令明訂海外投資委員會官員在合理的時間內有權進入字節跳動和TikTok在美國的公司和設施進行檢查，包括資訊系統、網路、軟硬體、資料和通信以及書籍、分類帳本、帳戶、信件、備忘錄、檔和檔案等，並對相關負責人、雇員或代理進行詢問。而行政命令責成美國司法部長採取必要措施，確保命令得以執行。

(中時新聞網)