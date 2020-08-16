英國最新的巡邏艦「特倫特號」(HMS Trent)，第一次航行就發生故障，在重新啟動與緊急修理無效後，最後不得不請拖船將其拖回港口。這是英國新型軍艦又一次的航行失敗。

防衛世界(Defense World)報導，特倫特號是在8 月3日從朴茲茅茲港啟航，目的地是地中海東岸，加入當地的北約艦隊，參與追捕恐怖分子、人口販運、走私的相關演習，這是該艦第1次正式航行任務。

HMS Trent arrives back in Portsmouth

軍艦的第1站是英國屬地直布羅陀，在當地稍做修整後，準備續前往地中海東岸，結果航行不久後就出現故障，軍艦利用備援電動馬達勉強航行3天，想辦法返回直布羅陀灣，然後趕緊呼叫直布羅陀方面派出拖船來接應，幫助特倫特號進入港口。

這是英國家海軍的又一次失敗，令人嘆息這個以海權制霸世界300年的日不落國，如今確實日薄西山。2019年，英國新銳航空母艦伊麗莎白號試航過程發生漏水，艙間水深達一人多高， 3名艦員差點溺水。

6月份的《鏡報》（The Mirror）報導，2016年，45型驅逐艦「無畏號」(HMS Dauntless)，一艘價值10億英鎊的新型驅逐艦，因為噪聲過大而無法執行反潛任務，並且因為艦員人數不足，完成試航後就一直在港內繫泊，它的出海時間只有6天。

特倫特號屬於英國「河流級」巡邏艦(River-class patrol vessel)的第2批次，排水量2000公噸，全長90公尺，最寛13.5公尺，主武裝是1座30公釐機炮，另有2挺M134迷你砲、2挺通用機槍。 有一中型直升機甲板，可收容AW101運輸直升機。

(中時新聞網)