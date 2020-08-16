挑一場吧！彰化體育館16日擠進5千多名球迷，就是為了爭睹經典明星隊出戰未來之星隊的BE HEROES經典挑戰籃球賽，經典明星隊也靠「野獸」林志傑17分帶領，終場90比80輕取未來之星隊，也算老大哥好好給小老弟上了一課。

「透過這次經典賽，讓球迷可以看到這些未來之星的表現，這些年輕人更是中華隊的未來，大家都是很好的球員，」攻下全場最高17分的林志傑表示，「像是林庭謙、高國豪兩人都很不錯，真的很開心能在疫情過後，重新回到球場打球。」

林志傑可是相當認真對待這次經典賽，打到最後21秒，明明場上早已大勢已定，林志傑卻毫不客氣賞了未來之星隊後衛陳又瑋一記麻辣鍋，可惜裁判認為是妨礙中籃，陳又瑋兩分進算，「當時我也沒想什麼，只是一個想要封蓋的球而已。」

「其實最近我都跟著富邦勇士練球，剛好可以利用這次比賽當作驗收或是修正，」林志傑說，「我想球迷可以利用這次比賽，看看這些年輕球員在美國學了什麼，或是場上能有怎樣的表現，我相信這些對他們絕對可以帶來幫助與發展。」

未來之星隊則以林庭謙與吳永盛各有12分最高，林庭謙賽後表示，「真的很感謝有這個舞台可以表現，我們更可以從這些老大哥的身上，學習更多處理球上的經驗，像是我們在場上都會太過急躁，老大哥的場上處理球確實值得我們學習。」

(中時 )