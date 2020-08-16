高雄市議員吳益政這次代表民眾黨參選高雄市長，以3萬8960票的得票數慘敗收場。但吳在召開記者會時，卻不見民眾黨主席柯文哲陪同在旁。對此，民進黨立委賴品妤痛批，直轄市長補選失敗，柯不陪候選人承擔責任，反倒跑去台中助選，根本就是事先安排好，真是「刻薄寡恩莫甚於此」。而對於賴品妤的批評，柯文哲也做出回應。

柯文哲表示，目前台灣的媒體趨勢整個被執政黨控制，所以常常出現如賴品妤這種帶風向的狀況，但事實的真相是如何？民眾黨做為一個小黨，資源是有限的，在有限的資源中把時間做最大的利用，不可諱言，「柯文哲」現階段仍是民眾黨最大的亮點，利用他來帶動選舉，也是不得已之舉。

「但是我們選舉到底干賴品妤甚麼事？」柯文哲指出，目前媒體都在民進黨的掌握之中，補刀、帶風向的事情層出不窮，這也是沒有辦法的事。但提到這次的敗選是否會影響到2022、2024的規劃，柯文哲指出現在選舉才剛結束，該有的檢討報告出來後，再去做整理規劃。

(中時新聞網)