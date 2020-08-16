高雄港區發生計程車墜海意外，目前駕駛失蹤下落不明。（翻攝畫面）

高雄港區發生計程車墜海意外，目前駕駛失蹤下落不明。（翻攝爆料公社）

高雄港區發生計程車墜海意外，目前駕駛失蹤下落不明。（翻攝爆料公社）

高雄港區發生一起離奇意外，1輛計程車直衝高雄港55號碼頭墜入海中，港區警消獲報透過監視器才發現，原來早在14日當晚10時許就已經發生事故，今（16）日下午將計程車拖吊上岸，駕駛卻不見蹤影，目前生死未卜，有關單位正持續搜救當中。

高雄港區警方今早11時30分通報港區消防隊，經調閱監視器發現，這輛計程車在14日當晚10時55號碼頭落海，今早前往現場搶救，出勤8車16人，下午3時15分將計程車吊上岸，但未發現車內有人受困，不過前擋風玻璃破裂，目前正積極搜救中。

高雄港區警方指出，這名駕駛為64歲陳姓男子，所屬車行「新形象」台長因打電話遍尋不著陳男，以及計程車GPS定位消失，找了兩天未果，16日才報案協尋，但警消獲報搜救，昨未發現車內有人受困，但前擋風玻璃破裂，不排除自行脫困，目前正積極搜救。

警方表示，陳男有港區通行證，並非誤闖，而根據監視器畫面來看，車速並沒有很快，初步研判是當晚下暴雨，疑因視線不良，或許以為海面亮光是路面，才會一路直直開釀禍，但詳細事故原因仍待釐清。

(中時 )