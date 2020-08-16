大陸外交部副部長鄭澤光與美國國會議員8月13日，舉行視頻對話，美國會眾議院外委會亞太小組委主席、加利福尼亞州民主黨聯邦眾議員貝拉，眾議院外委會亞太小組委首席成員、佛羅里達州共和黨聯邦眾議員約胡，眾議院少數黨助理督導、西弗吉尼亞州共和黨聯邦眾議員米勒等出席。

鄭澤光指出，新冠肺炎疫情防控是緊迫挑戰，美方應立即停止對大陸的誣蔑抹黑，為雙方開展抗疫合作創造條件。疫情突如其來，給世界各國都帶來巨大沖擊。在以習近平主席為核心的中共中央領導下，大陸堅持人民至上、生命至上，采取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，大陸疫情防控阻擊戰取得了重大戰略成果。

陸方始終保持公開透明，及時向國際社會通報疫情信息，盡己所能為其他國家提供人道主義援助，積極開展抗疫國際合作，展示了大陸人民的國際人道主義精神，體現了大陸領導人的遠見卓識和非凡領導力。事實已經一再說明，流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人，國際社會應該合作應對。

而美國眾議員表示，美陸關係對兩國和世界至關重要，雙方應共同努力，保持美陸關係穩定发展，這符合兩國和世界人民利益。盡管美陸價值觀和政治制度不同，在很多問題上存在分歧，但兩國應通過坦誠對話溝通增進彼此了解，有效管控分歧並尋求擴大在抗疫、經貿等領域互利合作。美國國會願繼續同陸方保持溝通交流，期待開展更多類似對話。

這次視頻對話由中國人民外交學會和美國美亞學會合作舉辦。上述兩機構負責人等出席了對話。

(中時 )