時代力量彰化縣黨部暨縣議員吳韋達服務處近日第3度搬遷，16日與黨籍不分區立委陳椒華成立聯合服務處，陳椒華強調會努力深耕，關心農地工廠等環保問題和綠色經濟議題；身兼縣黨部主委的吳韋達則強調，盼能全力擴展政治版圖，在2022年選舉中，在員林區、鹿港區再搶下1席縣議員席次。

時力黨主席邱顯智、前主席黃國昌和台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃都出席聯合服務處成立活動；邱顯智肯定吳韋達在彰化的努力耕耘，包括農地工廠新增違建即報即拆，彰化縣政府未落實處理，還有彰化縣男性罹患肺癌比例是全國最高，顯見空汙嚴重，吳韋達在議會強力監督、有目共睹，盼能在彰化繼續開拓政治新空間。

吳韋達說，時力在彰化只有他這一席議員，他就任以來，關心非常多議題層面，從交通改善、動保到環保等，要做的事情很多；且受理的陳情案件，並不侷限在選區內，包含南彰化、遠至大城鄉都接了許多服務案件。他希望未來時力在彰化的黨員、縣黨部人力都能再增加，預計下一屆將鎖定員林區爭取多一席空間、鹿港區也會徵召適合人選參選縣議員。

陳椒華表示，從參與國光石化環團運動開始與彰化有所連結，違法農地工廠、電鍍工廠，產生的環境、土地和飲用水汙染問題值得關注，成立聯合服務處後會更努力經營。黃國昌則指出，民眾黨在高雄市長選舉中落敗，凸顯第三勢力政黨，想要尋求突破，還有漫長的道路要走，仍需持續努力，才能進一步取得選民的支持與信任。

(中時 )