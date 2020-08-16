金門縣服務站舉辦高粱掃帚親子DIY活動，劉奕宏老師現場指導學員紮綁技巧。（移民署提供）

用心完成第1把自己做的高粱掃帚，大人、小孩都好開心!（移民署提供）

金門縣服務站舉辦「綁蘆黍、做掃帚」親子DIY活動，邀請新住民家庭體驗有古早味的手工技藝，上一堂很不一樣的研習課程。（移民署提供）

金門高粱酒好喝，高粱掃帚也是阿公、阿嬤的好幫手。移民署金門縣服務站今（16）日在水頭旅客服務中心舉辦「綁蘆黍、做掃帚」親子DIY活動，邀請新住民家庭體驗有古早味的手工技藝，上一堂很不一樣的研習課程。

應邀指導的劉奕宏老師說，閩南語俗稱「蘆黍」的高粱，是金門最重要的經濟作物，除了大家熟悉的金門高粱酒和高粱蛋捲、高粱粿糕點以外，還能做成實用的高粱掃帚。

帶著小朋友參加體驗的新住民，跟著劉老師先將整株高粱桿整理成束、固定、紮綁，再將打散成扇形的高粱穗花也紮綁、調整與修剪，用心完成第1把自己做的高粱掃帚，大人、小孩都開心得不得了!

該站也利用假日難得相聚的機會，向新住民宣導相關居停留法令，並安排有獎徵答活動，協助新住民朋友熟知自己的權益，更加了解我國移民法規。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，金門有獨特的地理位置與豐富的文化底蘊，希望學員藉由課程了解金門在地的文化與生態，讓綁蘆黍不只是DIY，也是一種記憶、溫度與傳承。

(中時 )