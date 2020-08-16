民眾黨高雄市長補選慘敗，民眾黨未來選情也備受關注，被視為台北市長柯文哲接班人的黃珊珊，今出席永康商圈活動時，被問及是否擔憂2022的選情，黃珊珊表示，心中沒有選票，才會有選票，相信市民的眼光，

民眾黨表現不如預期，對於自身選情有沒有評估，黃珊珊表示，心中沒有選票，才會有選票，若每天去想選舉，不做事情是沒有意義，並且相信市民的選擇跟眼光，好好把工作做好，人民是會給你機會的。

黃珊珊強調，現在是行政職，就要把行政做好，百姓是人不是選票，不是用算的，要讓人民知道做了什麼事跟未來願景，重點不是選舉，是平常做什麼事。

至於是否已佈局2022選戰，黃珊珊表示，2022該做的事情就要做好，不是為了選舉才做。而對於是否將批民眾黨戰袍出征，黃珊珊迴避的說，時間還早大家想太多了，不要想太多。

北市商業處輔導北市東門永康商圈發展協會自主辦理「永康街‧永康節」活動16日展開，黃珊珊表示，東門永康商圈曾是各學校政府機關的宿舍區以多元而道地的美食文化聞名，近年來商圈內文創型商店崛起，商圈店家持續以年輕、國際化形象塑造商圈氛圍，是國內外觀光客來到北市旅行，必然到訪的知名商圈。

黃珊珊指出，為了型塑商圈特色品牌，透過商業處補助臺北市東門永康商圈發展協會自主辦理活動，商圈今年透過網路票選活動選出30家優質好店，希望民眾假日到東門永康商圈，在巷弄小路間體驗商圈特色文化與風情。

(中時 )