綜藝天王吳宗憲、Sandy吳姍儒父女16日主持中天綜合台《小明星大跟班》，開播至今兩人以幽默父女互動，以及獨具特色的主題單元屢創收視新高，成為電視台收視保證。16日錄影巧逢Sandy30歲生日，主辦單位特地舉辦一場驚喜慶生會，並邀小鐘、薔薔、大根等藝人共襄盛舉，由於慶生會流程保密到家，不僅Sandy毫不知情，連吳宗憲也被蒙在鼓裡，正當兩人一如往常準備開場時，突如其來的〈生日快樂歌〉響徹全場，讓Sandy驚喜表示：「太感謝啦！」

趁著Sandy還沒反應過來，主辦單位趁機將訂製的翻糖蛋糕推上場，瞬間讓全場少女心大噴發並拱著Sandy許下生日願望，「希望《小明星大跟班》能繼續收視長紅，我們能做更多越來越有趣的單元，也希望阿咪老師，拜託不要在講鬼故事的時候嚇我啦」！而吳宗憲則對Sandy喊話：「希望我們能再因為這個節目，再上台（金鐘獎）一次，那個漢典跟Lulu一天到晚叫我跟他們一起上，我才想跟妳（Sandy）一起上台，才不要跟他們咧！」

不料Sandy聽了竟不以為意表示：「可是今年金鐘獎剛好跟你生日同一天，我覺得衰的機率很高。」氣得吳宗憲回應：「妳是在傷口上灑鹽嗎？妳得獎我沒有！是這個意思嗎？」一來一往互鬥模樣讓全場笑翻。在熱鬧非凡的攝影棚中，主辦單位突然預告有一位神秘嘉賓即將驚喜現身，Sandy疑惑表示：「我朋友不多，昨天我跟所有朋友都吃過一輪飯了耶！讓我想想還有誰會來。」

緊接著下一秒攝影棚的電視機中，出現一位巨星，那就是Sandy從小到大最喜歡的楊丞琳。看著楊丞琳親自錄製的祝福影片，Sandy的眼淚早已在眼眶中打轉，吳宗憲馬上在一旁解釋：「她從小就很喜歡丞琳，每次只要我出去錄影，她都會一直和我說有遇到丞琳一定要請她簽名，還要知道丞琳的動向。」這時Sandy緩和情緒後表示：「其實我只是長得比較淡定，我內心很激動，手汗一直流。」

Sandy更特別分享主持《小明星大跟班》的心境，「我從26歲主持到現在30歲，剛好4年的時間，看著自己的爸爸也要奔6了，希望大家對他好一點。」惹得一旁吳宗憲忍不住給Sandy一個大大擁抱。《小明星大跟班》中天綜合台每周一至周五晚間10點播出。

(中時 )