全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，台灣防疫工作做得好，成為了模範國家，但近日不少境外移入個案出現，已經讓醫生們開始擔憂。兒童急診科醫師謝宗學就在臉書上指出，透過環島旅行發現國人防疫意識鬆懈，整趟旅行來下全家人戴口罩的習慣竟成異類。

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》表示，日前休假和家人開車環島一周，但這次旅行發現，多數國人的防疫意識非常非常鬆懈，到了花蓮東大門夜市，人潮極度擁擠，只有極少數人戴口罩，到了飯店、電梯等人多的地方，戴口罩的也只有他們一家人，整趟旅行下來，全家堅持戴口罩的習慣竟成了異類。

謝宗學也說，高速公路休息站商場是防疫做得最好之處，沒戴口罩不能進入，門口還會有人檢查遊客有沒有確實戴好，另外，他進一步表示，雖然政府很用心地推廣國旅，但對於防疫觀念的提醒和監督，卻明顯不足。

原先也是防疫模範國的越南，近期疫情卻不斷升溫，對此，謝宗學就認為，越南之前防疫有成，為了經濟而全力推廣國旅，結果防疫鬆懈，現在處在疫情擴散的窘況，前車之鑑殷鑑不遠，他呼籲，必須時時刻刻做好個人衛生防護，避免步上越南的後塵。

(中時新聞網)