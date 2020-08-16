古曜威在無窮世代名人畫展中，介紹自己畫作。

家扶基金會70年來陪伴弱勢孩子成長，今年招募「有力人士」，邀大家一起為孩子們出力！曾擔任家扶愛心大使的古曜威，與藝人好友相約「動手」畫畫，捐出16幅畫作義賣，更在金石堂汀洲店辦理畫展，古曜威首次學畫畫就將第一幅創作捐給家扶，古分享「當黑夜覆蓋了天空，粉絲們是我頭頂的星光和月亮，給了我溫暖和希望，想將這溫暖與希望傳達給家扶孩童們，你們的未來，我們曜一起走」。疫情趨緩後，眾多藝人首次露臉，古曜威更帶上三倍卷，希望能親自參與競標，到現場發現網路競標無法使用三倍卷，但仍決定將三倍卷捐出，為了弱勢孩子盡一份心力。

身為媽媽的唐芯，曾到家扶中心陪伴孩子，看見他們的笑容讓她感觸很深，「但願所有孩子在成長過程中都能擁有正向能量，快樂、滿足的長大。」楊麗菁的畫作命名為《落日曙光》，象徵畫中的太陽是日出亦是日落，取決於觀賞者的角度，如同弱勢孩子面對困窘的環境，若能積極面對方能創造出無窮未來。張齡予主播則豪氣捐出兩幅畫作，祝福弱勢孩子未來有無限的可能。

家扶基金會舉辦無窮世代名人畫展。（羅永銘攝）

(中時 )