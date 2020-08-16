美國總統川普為了打擊中國大陸抖音海外版「TikTok」真是火力全開，除了簽署行政命令，要求TikTok母公司「字節跳動」必須在9月20日之前完成與TikTok分家的談判，同時則是向TikTok的最大競爭對手Triller示好，註冊加入Triller，用戶名稱是@donaldtrump，至目前為止已有3500個追隨者，而他上傳至Triller的自我介紹短片也突破59萬人次覽閱。
川普在自我簡介的短片中不改膨風，稱「我是科技專家，沒有人可以跟我媲美。」另外兩個短片則是他演說的片段，一個抨擊民主黨準總統候選人拜登「一無所知，毫無頭緒」，一個則是嘲弄他。
TikTok深受美國青少年喜愛，但因具中資背景，美國官員擔心用戶資訊可能由此轉傳給北京當局。
字節跳動已和微軟就TikTok在北美、澳洲以及紐西蘭業務展開談判。當字節跳動陷入困境之際，原本被壓著打的競爭對手則是加緊努力，企圖搶攻TikTok的年輕用戶。
(中時 )
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