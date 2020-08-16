高市議員吳益政參選高雄市長失利，對於未來回到議會，要用親民黨籍還是民眾黨的身分對陳其邁進行質詢，吳益政則說還沒想過這著問題，會以在野黨身分善盡自己的角色，民眾黨則是頻頻釋出善意，認為吳益政相當符合民眾黨的黨性。

對於媒體提問是否希望吳益政替民眾黨在高市議員多一席，民眾黨立委蔡璧如表示，剛開始碰到吳益政就看出他是最好的產品，坦白說他的正直與誠信相當符合民眾黨特質，這次南下輔選有3個目標，首先希望組建一支專業的選舉團隊，再來要將民眾黨的理念在高雄開枝散葉，最後希望他們推出的南部候選人，可以訓練成選舉大將。

對於民眾黨主席柯文哲從投票當天到敗選甚至謝票行程都未陪同出席，被外界認為「刻薄寡恩」，吳益政則緩頰表示，柯文哲的行程最晚都是1個月前就定調，其實這個月都是被他硬挖南下，只要他有開口柯就會為他更改行程，但投票這些他認為沒必要陪同，所以沒有請他下來，他是當事人都沒說話了，希望外界不要用這個點大作文章。

因為此次選舉吳益政的得票率未達標，參選保證金遭到沒收，民眾黨主席柯文哲直呼損失慘重，吳益政表示，柯文哲講話風格比較直率，參選前吳就有向柯表達此次疫情關係民進黨表現不錯，再加上民眾心理有對罷韓的補償作用，會相當難選，隨後2人達成共識，以表達對高雄的期待及願景並凸顯高雄面臨的問題做為參選目標。

(中時 )