民進黨立委何志偉今日宣布，為感謝雲林縣警察局日前破獲偽造的振興3倍券，將於8月17日(一)上午11點，親自至虎尾分局贈送200份雞排給破案的員警，希望大家一起努力防堵偽造3倍券。

行政院為振興消費，推出振興3倍券，但引發外界質疑恐出現偽造券，甚至有民代開記者會，宣稱有造假的3倍券在市面上流通，但卻沒有提出相關證據。何志偉日前為此於臉書表態，若查獲假的3倍券，願意發放1千份雞排。

虎尾分局近日查獲偽造3倍券，對此何志偉也承諾這幾天就會發雞排，敬請大家期待。

(中時 )