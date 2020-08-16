抓到偽造3倍券就發雞排 綠委：明天一早兌現承諾 18:312020/08/16 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委何志偉。 (翻攝何志偉臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委何志偉今日宣布，為感謝雲林縣警察局日前破獲偽造的振興3倍券，將於8月17日(一)上午11點，親自至虎尾分局贈送200份雞排給破案的員警，希望大家一起努力防堵偽造3倍券。 行政院為振興消費，推出振興3倍券，但引發外界質疑恐出現偽造券，甚至有民代開記者會，宣稱有造假的3倍券在市面上流通，但卻沒有提出相關證據。何志偉日前為此於臉書表態，若查獲假的3倍券，願意發放1千份雞排。 虎尾分局近日查獲偽造3倍券，對此何志偉也承諾這幾天就會發雞排，敬請大家期待。 (中時 ) #雞排 #3倍券 #綠委 也許您會感興趣 推薦閱讀 查獲偽券送雞排 何志偉下周兌現 04:102020/08/15 社會新聞 首宗偽造三倍券質感很逼真 數字不會變色露馬腳 09:232020/08/14 社會 兌現三倍券若出現偽券祭品文 何志偉下周將發放千份雞排 09:112020/08/14 政治 黃國昌嗆韓國瑜 卻不批徐永明涉貪 綠委：黃雙標 12:272020/08/15 政治 房市亮點－台中房市 建商拚買氣 祭限時購屋大禮包 04:102020/08/15 產業．科技 憂紓困預算不足 業界盼再發消費券 蘇揆：國家預算有限 13:172020/08/16 政治 民眾黨高雄市長補選慘敗 綠委：兩岸論述不明是主因 17:512020/08/15 政治 高雄補選舉捧紅鵝蛋 他蹦出一句成語眾人笑翻 11:102020/08/16 生活 奧客買雞排一要求讓老闆秒飆髒話 網看傻：那是精華啊 10:512020/08/16 生活 高雄市長補選 輾壓式贏得寶座！拿下67萬票 陳其邁勝出 04:102020/08/16 政治要聞 政治熱門新聞 李眉蓁得票近25萬 分析結果黃創夏點名這兩人：麻煩大了 - 政治 藍營敗選抓戰犯？杏仁哥點名：「他」該負全責 - 政治 高雄補選慘敗 蔡正元：國民黨2024最強組合已出現 - 政治 為何最後不支持李眉蓁？網PO千字文吐內心話 - 政治 下一步選國民黨主席？韓國瑜電話親回19字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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