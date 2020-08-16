資深媒體人黃暐瀚。 （取自Tahoo TV）

黃暐瀚在高雄市長補選開票結束確定陳其邁當選後分析指出，這次補選國民黨派神仙、派馬英九來，都不會當選。至於韓國瑜佔台，拉抬了李眉蓁的票數，但激起藍綠對立，所以也幫助陳其邁衝高票數，這是兩面刃。

黃暐瀚指出，他早就預測，高雄市長補選，投票率不會太高，藍白也不會贏。藍綠白都已經知道投票結果了，民進黨覺得陳其邁一定贏，國民黨覺得一定不會贏。

黃暐瀚在《Yahoo TV 風向台灣》直播節目中分析，並不是李眉蓁不努力，或是吳益政不夠好，而是短短2個月時間，6月6日高雄才以93萬票罷免韓國瑜，國民黨派神仙出來都不會贏，所以國民黨這一局其實可以不必派人了，國民黨派馬英九、朱立倫，都不會贏的！所以李眉蓁怎可能會贏？

黃暐瀚深入探討，李眉蓁票數不到30萬，也不到30％，輸給陳其邁超過30萬，所謂「333」防線全部潰堤。所以結果就是國民黨、民眾黨都失望，民進黨也沒很開心。

民眾黨的吳益政得票不如預期，黃暐瀚認為，選前之夜韓國瑜幫李眉蓁站台，大大幫助李眉蓁守住基本盤，也但同時幫助陳其邁衝高票數，這是兩面刃。受傷最大是民眾黨，因為吳益政最後被媒體忽略。所以韓國瑜站台拉高藍綠對立，也使民眾黨受傷。

黃暐瀚也說，國民黨主席，不是寶座，現在是「刀椅」，誰坐上去屁股就要流血。所以誰去搶主席都很難做下去。但明年江啟臣連任主席的難度就提高了。

國民黨今年總統大選，韓國瑜在高雄拿到61萬票，佔34％，是今年最低門檻，但李眉蓁往下打破紀錄，所以這是為何他認為國民黨不應該提名的原因。

(中時新聞網)