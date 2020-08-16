「2020捷運盃街舞大賽」15、16連續兩日在台北東區封街舉辦，年度代言大使八三夭壓陣飆唱，對於昨晚獻出東區封街公開演唱處男秀，團員們都難掩興奮心情，吉他手劉逼直呼：「我們唱了《東區東區》這麼多年，終於第一次在東區封街，我們超愛封街，但是要在東區封，真的是機會難得啊！」鼓手阿電則自曝以前剛上台北工作，第一個住的地方就在大安路巷子裡，而且還跟附近店家都很熟，「是個充滿回憶的地方」。團員們私下很常搭捷運到處走走，團長小橘說：「代言這幾個月是我在捷運最常看到自己的一次了，覺得滿特別的，如果有看到我們的廣告，歡迎大家搭捷運時拍照上傳IG。」

他們一開場就以〈致青春〉、〈來互相傷害〉炒熱氣氛，讓東區街頭瞬間成為千人KTV；主唱阿璞說：「雖然我們不是舞團，但寫出這麼多舞曲，就是要讓大家跳。」長達半小時演出嗨翻全場。身為活動代言大使的八三夭，2003年成軍至今，音樂路上不斷自我挑戰，很多參賽者學舞初期曾遭家人反對。一直以來堅持夢想的他們，以自身經歷鼓勵參賽者能向家人證明自己的堅持不是白費的，「家人通常不會了解你為何要這麼堅持自己的夢想，因為他們沒有接觸過你正在追逐的事物。加油，努力成為自己領域的佼佼者」。

他們15日晚上連趕兩場演出，完成電商活動演出後，再火速奔到東區開唱，被問到是否演出險趕不上的經驗？吉他手劉逼說：「我常常做惡夢沒趕上表演，在門口聽到主持人介紹八三夭上台，我還提著吉他想要穿越人群，可能因為我們常常趕場與時間賽跑。每年跨年都有這種感覺，在高速公路上狂奔，遇到塞車或車子拋錨，都會頓時覺得失去希望，但是最後總是找到辦法趕上演出。」

16日第二天開場表演的活力女團L.C.G.勵齊女孩，則以多首充滿愉悅正能量的歌曲展現青春無限。近來人氣直線攀升的他們，據悉為此次開唱苦練舞蹈已久，成員小文說：「雖然我們舞蹈動作不算難，但要跳整齊的刀群舞不容易，我們常常練唱歌、錄音、練舞就佔掉了整天的時間，而且有時大家還要兼顧原本的工作或課業，所以有時要大家可以的時間只能夜練。」成員艾芮兒曾經兩年參加捷運盃街舞比賽，現以表演嘉賓身份再次回歸，心情感覺特別不同。而一直以來就愛跳街舞的成員筠婷，她透露學習街舞最開始，就是跟著初賽評審席位坐鎮的A-May老師，剛站在舞臺上有發現他露出「慈父」眼光看，能受邀出席街舞盛事非常榮幸。

八三夭首次在東區封街演唱。（寬寬整合行銷提供）

(中時 )