知名直播平台的張姓直播主為爭搶粉絲，與周姓直播主交惡，竟將2人的LINE對話擷圖，上傳至個人IG，公開周女性生活、姓名及長相特徵等個人資料，影射周女隱藏有男友身分，仍接受男粉絲金錢，張女被依違反個資法起訴，台北地院因張女認罪，判刑3月，緩刑2年，須賠償周女6萬元，並接受2場法治教育。

判決指出，張、周2女原為朋友，均是國內某知名直播平台直播主，事後雙方因爭搶粉絲交惡，張女不滿周指責她爭搶粉絲，在2018年4月22日、23日，將她過去與周女的LINE對話擷圖，上傳至她社群軟體instagram的限時動態。

由於張女公開周女社會生活、性生活、姓名及長相特徵等個人資料，指控周隱藏有男友身分，仍接受男粉絲之金錢贈與，周女得知後提告。檢方依違反個資法、誹謗罪起訴張女。

台北地院審理時，張女自白犯罪，並願與周女和解，但雙方因和解條件談不攏而破局，法官依個資法判張女徒刑3月，緩刑2年，須賠償周女6萬元，並接受2場法治教育課程。

(中時 )