雲林縣北港朝天宮張貼公告，提醒信眾17日起未戴口罩入廟將受罰。（張朝欣攝）

中央流行疫情指揮中心規定進出8大類場所需戴口罩，雲林縣政府宣導1星期後，17日起將開罰違規者3000元至1萬5000元，16日雲林縣北港朝天宮等寺廟，還是有不少信眾未戴口罩，廟方表示會在入口處加以勸導避免信眾受罰。

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心本月初宣布「醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所、大型活動」一律要戴口罩，朝天宮本月6日即配合政策，張貼公告勸導信眾戴口罩。

朝天宮表示，今年4月起在廟埕管制人流進出、入廟必需戴口罩、量體溫、酒精消毒，直到6月7日才解封，針對本月17日起未戴口罩入廟者將開罰，廟方並沒有規畫人流管制，但會在入口處加以勸導，若有人堅持不戴口罩，將通知相關稽查人員開罰。

北港朝天宮、北港武德宮、西螺福興宮等雲林縣著名宮廟，這幾天星期假日參拜人潮不斷，但還是有部分信眾沒有戴口罩，他們說不知道入廟需戴口罩，也不清楚17日起就要開罰。

雲林縣政府衛生局長曾春美表示，縣政府本月10日即勸導進入公部門必需戴口罩並實施實名制，17日起進入8大類場所未戴口罩經勸導無效者，將依「傳染病防治法」規定，開罰3000至1萬5000元，呼籲民眾務必配合防疫以免受罰。

曾春美指出，雲林縣已實施公部門實名制，但寺廟、開放式市集、大型活動實施實名制有其困難，因此必需加強宣導配合罰責，才能強化防疫量能、避免疫情失控。

(中時 )