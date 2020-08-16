美國民主黨總統候選人拜登民調一路領先，不過去年12月拍攝的的一段舊影片，卻惹毛了土耳其。在《紐約時報》1月播出的紀錄片系列《周報》（The Weekly）中，拜登說，（在他擔任總統期間）美國應該「昭告天下，我們支持（土國）反對派領導」。

拜登說，他還在觀察美國是否要「更直接」與土國反對派打交道，比如說，由他親自出馬，也還在觀察是否支持他們，「鼓勵他們能夠挑戰並打敗（土國總統）艾爾多安。」他還表示，不希望看到艾爾多安因為政變被推翻，而是透過選舉程序下台。

雖然拜登的不滿是針對艾爾多安政府，但他也提起去黏土國不甩華府施壓，仍依約向俄羅斯購買S-400防空系統。當時美國為報復，把土國踢出參與F-35戰機專案的名單中，並揚言施加制裁。但拜登在影片中強調這還不夠。

這段8個月前拍攝、超過半年前播出的影片，日前由土耳其庫德族記者札勒范（Arif Zerevan）發現後，拜登就成為土國網路鄉民的眾矢之的，儘管他發言時，尚未從民主黨初選出線，但土國推友仍無法釋懷，大罵拜登「干涉別國事務」「多管閒事」「曾任副總統竟對北約盟友，發表如此不恰當、不成外交體統的談話。」

幾天來，「拜登」已成為推特熱門趨勢。

川普還未對拜登的談話回應，但美國智庫「哈德遜研究所」中東問題資深研究員多蘭，在推特批評拜登，「他已經清楚表達意圖，如果擔任總統，就要努力把艾爾多安弄下台。這非常不智，這政策只想帶來不穩定與衝突而已。」

(中時 )