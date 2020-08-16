桃園大溪機械工廠傳火警 無人受傷消防員灌救中 17:452020/08/16 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園大溪機械工廠傳火警無人受傷消防員灌救中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園大溪機械工廠傳火警無人受傷消防員灌救中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市大溪區員林路3段巷弄內一處鐵皮機械工廠16日下午傳出火災，現場濃濃黑煙竄出，遠在八德區都能看見天空中的黑煙，桃園市消防局出動人車灌救，因為是假日沒有員工上班，現場無人受傷受困，目前火勢仍在燃燒當中，消防人員持續佈水線搶救。初步了解，現場是工作機台燃燒，起火原因有待火勢撲滅後進一步調查。(持續更新) (中時 ) #火災 #桃園 #大溪 #機械工廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞芳驚傳火燒山 現場濃煙密佈 警消緊急灌救 16:082020/08/15 社會 雲林土庫包裝工廠傳火警 男員工燒傷送醫急救 13:352020/08/15 社會 無人經濟加速 註冊企業爆發 04:102020/08/14 產業財經 龍捲橫掃內蒙33人受傷 逾百頂蒙古包遭夷平 10:502020/08/14 生活 六軍團中壢龍陵營區火警 幸無人傷亡 16:012020/08/16 軍事 月剪8顆頭 消防隊員許翰青化身愛的剪刀手 18:402020/08/15 社會 花東受傷野生動物 專屬醫院揭牌 04:102020/08/16 地方新聞 投入義消21年 劉熒隆用民代身分持續關注消防 18:162020/08/14 社會 連環撞 同行車碰撞再衝騎樓路人遭殃 19:012020/08/14 社會 苗栗男持刀闖民宅挾持父子 嗆引爆瓦斯與警對峙 15:052020/08/15 社會 社會熱門新聞 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 鬱卒女友上班火辣噴雙峰「約會變普妹」 他聽完真相秒分手 - 社會 女1秒惹怒美國國獸 慘遭撕爛褲子 下體全光昏迷 - 社會 桃園大溪機械工廠傳火警 無人受傷消防員灌救中 - 社會 重逢久違18年「宇宙最愛我男人」 女碩士情不自禁爬上床慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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