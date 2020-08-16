桃園大溪機械工廠傳火警無人受傷消防員灌救中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪區員林路3段巷弄內一處鐵皮機械工廠16日下午傳出火災，現場濃濃黑煙竄出，遠在八德區都能看見天空中的黑煙，桃園市消防局出動人車灌救，因為是假日沒有員工上班，現場無人受傷受困，目前火勢仍在燃燒當中，消防人員持續佈水線搶救。初步了解，現場是工作機台燃燒，起火原因有待火勢撲滅後進一步調查。(持續更新)

(中時 )