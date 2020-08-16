出境染疫國內接觸者採檢卻全部陰性，台灣連爆數起懸案讓人嘖嘖稱奇！最近民間或媒體不斷質疑，在台灣沒事，一出國就有事，是否哪裡出錯了？中央疫情指揮中心發言人莊人祥說，近日專家小組成員將就此作討論。不過，網友也擔心，會不會最後又說是偽陽性問題，台灣社區安全無虞的結論。甚至有人酸，台人天生免疫啦，也有人建議，怎不思考檢驗出現偽陰性的問題。

這幾起案例，從6月底發生日本女學生(接觸者123人)，到7月下旬泰國移工(接觸者189人)、8月比例時工程師(接觸者470人)、日籍工程師(接觸者103人)、台女在港染疫(接觸者37人)，總計5人染疫，接觸者多達900餘人，撇開新增馬來西亞男性確診案例 ，因尚在疫調之中而暫不列入，這些國內接觸者不論是核酸或抗體檢測，統統都是陰性，令人頗覺得不可思議。

媒體昨日在疫情記會提問，關切日籍女學生、泰籍移工、比利時工程師、日本工程師和赴港確診台女的檢測最後結果，莊人祥表示，前2案已結案，後面3個接觸者都已檢驗完，不論PCR還是抗體檢驗結果皆為陰性，最近指揮中心會召開專家會議，討論這些個案如何歸類，最後才會再宣布專家的看法。

對此，有網友認為，「疫調本身就是一種猜測，接觸過那些人，無法完全得知，也就是說會有漏網之魚」，還有人點出盲點，「篩檢量超少、Ct設嚴、採檢時效慢、試劑準確率差…，台灣要驗出確診是奇蹟。」還有網友認為，「從一開始就怪，怪到現在還不覺悟，國內外檢驗要仔細分析比較」」、「怎不談偽陰性？感染過隔月很多是驗不出來的！抗體並不會一直存在！」

還有更多網友反諷，台灣防疫的天降神蹟有多麼不可思議，「大部份台灣人，天生免疫，安哪！不用再防疫管制，全面開放拼經濟。」、「這個故事告訴我們。不出國沒事沒事不出國」、「閉著眼睛不檢查就全部都是境外感染囉」、「學生考58分不及格，老師把及格分數改成50分。下次考48分不及格，及格分數再改成40分。」、「難道台灣檢測技術！不準確嗎？」

(中時新聞網)