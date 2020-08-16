紐西蘭近日再度爆發新冠肺炎本土感染個案，總理阿德恩16日透露，她曾與澳洲維多利亞省省長安德魯斯通電話，針對紐西蘭新一輪爆發源頭是維省的可能性。同日，維省宣布延長省緊急狀態至9月13日，並維持災難狀態。

紐西蘭周日宣布新增13人確診，其中12人是本土感染，與奧克蘭的感染群組相關；剩下1件是境外輸入病例。阿德恩透露，維省醫療總監薩頓（Brett Sutton）指出，目前尚無證據顯示紐國的感染源頭與該省有關聯。

紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）表示，當局正在奧克蘭最早爆發疫情的貨運設施收集環境樣本，紐西蘭及維省的個案可能無關，但不能排除可能性。另外，衛生部長普金斯（Chris Hipkins）則說，目前無意強制全民戴口罩。

在維省，當地周日宣布增加279人確診、16人死亡。被問及省內防疫措施會否在6周期限結束後放寬，安德魯斯回應，目前言之尚早。

(中時 )