從圖表可見，「論文抄襲」的數量與聲量占比，竟達到9.14。(圖/取自「聲量看政治」粉專)

高雄市長補選投票結果出爐，國民黨候選人李眉蓁只拿到24萬8478票、得票率25.9%，未能守住國民黨所設的「333防線（得票率3成、拿30萬票以上、和對手差距30萬票以內）」。藍營開始找戰犯，不過圖表數據會說話，論文抄襲事件，才是補選的決定性關鍵因素之一。

臉書粉專「聲量看政治」指出，從新聞聲量統計數據之中，可以發現，在近53天的高雄市長補選新聞中，除了3位市長候選人本身之外，李眉蓁的論文抄襲爭議，是這場選舉中最重要的關鍵話題。從圖表可以看見，在相關標籤的數量與聲量之中，3位候選人的比例占最高。依序是李眉蓁（24.68%）、陳其邁(19.21%）、吳益政（8.32）。

值得注意的是，「論文抄襲」的數量與聲量占比，卻比吳益政更高，來到9.14。也就是說，光是討論該論文抄襲事件的聲量與數量，就比吳益政還多，增加了0.82%。從聲量效果來看：論文抄襲是高雄市長補選新聞中，效果最為強烈的新聞標籤，達到27.13%，等於是「一枝獨秀。顯示這場補選的決定性關鍵因素之一，就是論文抄襲事件。

另外前高雄市長韓國瑜雖已遭罷免，但他在這次補選的角色中，仍占重要位置，約8.26%，只比吳益政少了0/06%。

(中時新聞網)