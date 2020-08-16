美國空軍對於雷射武器(Laser Weapon)的研發有點舉棋不定，推延了相關測試，不過全球最大武器供應商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corp），顯然願意持續研發雷射武器，他們剛剛發布了一段簡短的影片，展示了戰機可掛載雷射武器，並能夠擊落來襲的威脅物，比如空對空飛彈。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，洛馬在推特上分享這段簡短影片，其解說司表示「洛馬公司研發海上型、空中和地面型的雷射武器系統，可做為防衛型武器。這些武器能夠對抗各種威脅。」

We’re engineering battlefield-ready laser systems that will enable users to neutralize threats at the speed of a lightning strike.



Watch below. — Lockheed Martin (@LockheedMartin) August 11, 2020

「我們公司的技術已經相當完備，雷射的功率可以抵禦大約1英里外的小型火箭、砲彈、迫擊砲、小型無人機、無人攻擊船和輕型地面車輛。隨著雷射功率的持續提升，射程與威力都能對抗更大更快的威脅。」

2013年起，美國空軍研究實驗室（AFRL）就一直在研究防衛型雷射武器，稱為「自衛高能雷射展示」(Self-Protect High Energy Laser Demonstrator )，簡稱「神盾」((SHiELD)。據防衛新聞(Defense News)報導，到2021年，戰鬥機用的雷射武筴艙就能完成，只是受到新狀病毒大流行的影響，測試已推遲至2023年。

計劃要求將雷射武器可安裝在戰鬥機和B-1B轟炸機的機翼或機身下方，以防禦來襲的防空飛彈與空對空飛彈。

(中時新聞網)