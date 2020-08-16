政府開放陸配及子女、陸生回台進度龜速，現在甚至連其他國家的外籍人士，所娶的是大陸配偶，也無法入境台灣。立委陳玉珍指出，兩周前率團考察陸委會之後，獲得大批陳情案，無法接受如此隨興式開放陸籍人士來台作法，本周三她將再邀集內政委員會立委赴陸委會，請主委陳明通報告，相關做法、進度與開放時程。

衛福部長陳時中上周三突然在指揮中心記者會宣布，開放6歲以下「小明」回台，陳玉珍表示，兩周前她以立法院內政委員會召集人的身分，帶領多名立法委員考察陸委會，當時她便要求陳明通，依照時程公布開放陸配及其子女、陸生的回台時程，而不是「隨興式開放」，但未獲得答覆，因此本周她將再度請陸委會報告，並給予正面回應。

陳玉珍提到，兩周前考察完陸委會之後，不只有大批陸配的台灣配偶、陸配本人、「小明」的家長與陸生，從台灣或大陸聯繫她，主動陳情，甚至還有不少來自於加拿大、英國或韓國等國家的外籍人士也向她反應，疫情期間得在台灣工作，但伴侶是大陸人，還沒有取得其他國家的身分證，我方照樣不讓其大陸配偶來台，「英國人娶英國人可以來台，可是英國人娶大陸人就不能來，政府簡直是被歧視性想法蒙蔽雙眼！」

陳玉珍認為，現在已是國際化社會，眼看連外籍人士的大陸配偶都無法到台灣，如此對台灣的國際化發展必然造成傷害，另外則是在向她陳情的個案當中，不少陸籍配偶的台灣伴侶，都是綠營支持者，如今卻被政府如此對待，這些民眾求助民進黨立委都沒有結果，轉而找她陳情與協助。

陳玉珍說，這些陸籍人士都是中華民國國民，我方理應展現尊重普世人權，讓他們能來台與親朋好友團聚，她也了解開放的行政流程繁複，因此要求陸委會等相關單位說明時程，而不是讓民眾永無止境的等待；眼看目前政府的作法等於是沒有結果，她因此將再安排考察陸委會，了解相關進度。

(旺報 )