蔡英文總統本周對美國智庫的演說中呼籲與美國啟動自由貿易協定談判，美方觀察人士認為，蔡英文準備以開放美豬美牛來換取美台自貿協定，她正在等待美方發出訊號。顯見近期只要美方招手，蔡英文準備在美中關係與海峽情勢更為緊張之際，突破開放美豬美牛在食品安全疑慮與維護農民權益的障礙。

《美國之音》引述美國保守智庫傳統基金會亞洲項目主任洛曼(Walter Lohman)的分析稱，蔡英文日前在對美國智庫哈德遜研究所及美國進步中心發表視頻演說時，提到與美國啟動自由貿易協定(Free Trade Agreement)談判，將是她第二個任期中僅次於美台安全合作要推動的第2個優先事項。在這個題題上，「雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進」，她希望與美國共同解決這個問題。

蔡英文總統準備以開放美豬美牛來換取美台自貿協定，她正在等待美方發出重啟談判的訊號。圖為蔡英文總統對美國智庫哈德遜研究所與美國進步中心的研討上發表視頻演說。（圖／總統府提供）

報導說，蔡英文所謂的「技術性問題」是指台灣對美豬美牛因含萊克多巴胺瘦肉精而做出的進口限制，2016年歐巴馬政府最後一年曾警告，台灣一直以食品安全及農民權益的理由限制進口美豬美牛，會成為台灣加入多邊貿易協定的重大阻礙。蔡英文上述的表態，顯然已準備在開放美豬美牛問題上採取行動。

洛曼分析稱，不久美國貿易代表萊特希澤曾表示要加強美台貿易關係，就必須解決美豬美牛限制的問題，而蔡英文發出訊號有意排除障礙，美台自貿協定的問題就可以往前推進力，現在蔡英文可能在等待美方的信號，才會往前跨出那一步。

洛曼說，目前美台是自1979年來最好的關係，除了自由貿易協定之外，它是唯一尚未跨越的事，但卻是最重要的。美台自貿協定還有更具戰略性的作用，「它可以在戰略上顯示對台灣的強力支援，也會鼓勵其他與台灣沒有外交關係的國家，如日本和其他跨太平洋夥伴關係(TPP)的成員對台灣的歡迎。」

報導說，蔡英文的講話後，美台簽署自由貿易協定受到美國多位議員的支持，包括聯邦眾議員約霍(Ted Yoho)對美國國務卿蓬佩奧喊話，要求盡快與台展開自由貿易協定談判。最近科羅拉多州共和黨聯邦參議員加德納(Cory Gardner,)、德州共和黨聯邦參議員科寧(John Cornyn)也都曾為此寫信給美國貿易代表萊特希澤。

傳統基金會外交政策研究副總裁卡拉法諾(James Carafano)也認為，美國與台灣展開自由貿易協定談判正是時候。如果川普政府在支持台灣的倡議上更進一步，宣佈它準備與台灣簽署自由貿易協定，除了能對北京發出強烈資訊外，也可以使雙方經濟獲益。

(中時新聞網)