璟宣演出八點檔《炮仔聲》一炮而紅，被網友封「正義女神」，她16日擔任「藝鑚團隊挺胸up內衣」品牌推廣大使，這也是模特兒出身的她，轉型藝人後首度擔任內衣主秀。她平日都做中性打扮，寬鬆T恤罩上身，深藏不露的32E好身材驚艷全場！璟宣笑說自己個性本來就很男生，「性感路線不適合我啦」！也坦言為此活動很緊張，失眠好幾天！

提到近況，璟宣表示，兩個寶貝兒子暑假都在屏東老家享受陽光，之前她趕拍戲，前陣子才殺青，手上還有主持節目與演出，目前也正準備考美姿美儀證照，再加上疫情，往年都會安排全家到東南亞玩水，但今年無法如願，期待明年能出遊。璟宣說，兒子們很貼心，拍完戲回家，兒子已經鋪好床、做好早餐，早上去學校還會貼心輕手輕腳，怕吵到她！且大兒子還會煮飯、泡麵給她吃，「感覺都是兒子們在照顧我！」

璟宣擔任內衣處女秀。（盧禕祺攝）

她與孩子相處像哥兒們，透露在學校有許多女生喜歡兩個兒子，她與其他家長們也會以line聯繫，她常對兒子們說：「如果媽咪交男友一定會帶回家給你們看，同理，如果你們有喜歡的女生，也要帶回家給媽咪看過，我OK你們就能在一起，不反對談戀愛，但不可碰觸女生身體，要有責任感！」

被問理想型，璟宣笑說目前有來電感覺還沒出現，首先要對小孩好，在她忙時，可幫忙照顧小孩，別讓她擔心，年紀大、成熟優先考量。她說大兒子耍酷不過問，小兒子則總愛問她「今天跟誰吃飯」等，很嚴格幫她把關男性友人，孩子們認為能照顧媽咪的男人，一定要成熟且經濟穩定的，負責任不能愛喝酒。

璟宣擔任內衣處女秀。（盧禕祺攝）

她說之前曾有剛認識才交換line的對象，深夜就奪命連環扣，嚇得她趕快將對方封鎖！她沒有期望能再結婚，覺得能當互相珍惜的心靈伴侶比較重要，婚姻則會讓人對很多事視為理所當然，因此當好伴侶比較沒有壓力，目前她以賺錢為首要，想努力投入工作買房，給小孩一個溫暖的家！

提到好身材，璟宣坦言挑選內衣很重要，「因為生過小孩，胸型比較柔軟，也因為胸部較大，平日倍受肩帶痕困擾，很怕有背肉與副乳，因此在意包覆性，夏日更在意透氣度，怕悶熱，而平日穿戴無鋼圈胸罩又怕會讓胸型走樣變形」。而對於胸部保養，璟宣則分享獨到撇步。她會用臉部精華液與敷過的面膜，對胸部進行輕柔按摩，這樣不浪費保養品，還可按摩刺激乳房，經期時更勤加按摩，檢查有無硬塊，也可促進循環與保養肌膚，暢通舒緩乳腺，平日不會特別吃補品。

(中時 )