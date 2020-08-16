苗栗縣通霄鎮光復路與中興路口，先前為無號誌路口車禍頻傳，現已增設三色燈號行車管制號誌。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府工務處改善頭份、通霄、苑裡等地易肇事路口之號誌，交通規畫科指出，依據警方車禍案類統計，事故多發生在無號誌路口，駕駛人普遍失去戒心導致車禍發生，且因無法區分幹支道，事故肇責也較難認定，因此在7月底前已在7處路口增設交通號誌，8月正式啟用，以期降低肇事率。

工務處依據警方統計易肇事路口進行改善，今年7月底前頭份中正三路與中正三路136巷口、公園六街與公北三路口、公園五街與公北一路口、東民路與東民六街口、通霄鎮光復路與信義路口、光復路與中興路口，增設「紅綠燈」行車管制號誌，另外在苑裡鎮新復三路與新復十八路口增設特種閃光號誌。

交通規畫科長杜英嘉指出，其中又以頭份市東民路與東民六街口肇事率最高，近2年來就發生17件車禍事故，其中A2有14件、A3有13件，分析車禍原因該路口沒有號誌管制又位於商圈附近，駕駛人未禮讓、未注意前車狀況、未保持行車安全距離或是起步時沒注意人車，搶快就容易肇事。

另外，通霄鎮光復路口與中興路口原先也是無號誌路口，但光是今年就發生至少2起車禍登上新聞版面，今年6月中旬1名女機車騎士行經該路口被車撞，整個人彈飛約1層樓高後重摔路面，頭部撕裂傷，骨盆、腿部疑似骨折被送進加護病房搶救，從監視器畫面看來肇事雙方都沒減速禮讓。

交通規畫科表示，7處完成設置交通號誌之路口均已進行時制優化，並配合周邊路口實施號誌連鎖管制，未來也將持續爭取中央補助經費改善其他易肇事路口，包含之前會勘的苗栗市英才路及文峰街口，以及曾發生A1事故的苗140線17公里處路口，都將陸續爭取經費，派工施作管制號誌。

(中時 )