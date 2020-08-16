台北賓館前總統李登輝追思會場開放到今天為止。日本駐台代表泉裕泰特地發表談話表示，這些日子以來，目睹了許許多多人排著長長的隊伍向李登輝前總統道別，讓人著實感受了李登輝先生「民之所欲，長在我心」的價值。他說，「請您安息。今後也請您繼續引導我們。」

泉裕泰今天在臉書發表「李登輝前總統追思會場閉幕寄語」指出，李登輝前總統的追思會場已於今天閉幕了，由於他對台灣的了解仍然非常有限，因此除了李登輝先生的著作，每天也閱讀有關書籍來了解台灣。

日前他讀了戰時在日本高座海軍工廠工作的「台灣少年工」們的記錄，李登輝在推薦序言中提到，少年工們在兩個祖國最困難的時代努力生存下來，而戰後在解除戒嚴後組成的同窗組織「台灣高座會」的歷史，正可謂是一部台灣民主化的歷史。

他說，當他發現李先生的話與台灣少年工們的想法有許多共通點，感觸很深。「每年八月是讓我深思和平的季節。我也將謙虛的面對歷史，繼續努力了解台灣，有關日本和台灣的各種連結，我還有很多需要學習。」

今天是日本供養亡者的「盂蘭盆節」的最後一天，泉裕泰表示，李登輝先生的追思會場也在今天閉幕了。「李登輝先生，請您安息。今後也請您繼續引導我們，謝謝」。

(中時 )