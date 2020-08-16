中信兄弟強打者張志豪挑戰中職難得紀錄成功，今日對上樂天桃猿卡本特，首局就敲出一發陽春炮，不僅是本季第20號全壘打，更達成連4季敲出20轟以上，是中職史上第一人，過去中職有不少大炮打者，但沒有人能像張志豪一樣穩定輸出。

賽前中職史上僅有2位打者連3季20轟以上，分別是1994年96年的時報鷹洋將喬治，另一人就是張志豪，他在中職生涯初期是速度型選手，曾在2012年拿下盜壘王，到2014年才開始展現長打能力，2017年大爆發，單季敲出24轟，接著2年分別敲出22轟、26轟，今年下半季才開始沒多久，已經敲出20轟，是首位連4季20轟的穩定型炮手。

張志豪今年上半季就敲出15轟，下半季在8月9日敲出雙響炮之後，本季就已達成19轟，隔3場比賽張志豪從桃猿手中敲出陽春炮，達成本季第20轟，不僅是中信兄弟全隊最多，目前在聯盟與林立並列第3，僅次統一獅林安可、蘇智傑。

中信兄弟張志豪。（陳麒全攝）

(中時 )