（鼎宇董事長張調（左三）與總經理張家豪（左一）等人，16日共同在「森風景」建案完工酒會上，注酒慶賀。圖／顏瑞田）

鼎宇建設在百公頃的高雄都會公園第一排，推出大樓建案「森風景」，打破橋頭新市鎮大樓住宅近「2」情勢的關卡，每坪成交價20到23萬元，比早先推出的「森之丘」每坪多了將近2萬元，預定2022年完工銷售的「森林之星」，則每坪上看23萬元到26萬元。

鼎宇建設16日下午舉辦「森風景」完工酒會，並捐贈100萬元給高雄市百善社會福利慈善基金會，為社會公益活動，盡一份心力，鼎宇董事長張調指出，「森風景」只有138戶，一樓和頂樓都是公共設施，從今年5月開賣迄今，已經售出108戶，只剩30戶，銷售率近80％。

張調表示，鼎宇建設推出每棟房子，都是把它當做藝術品來做，過去在高雄美術館特區推案，就是如此，而鼎宇在面積約100公頃左右的高雄都會公園生活圈，擁有2.73萬坪建地，其中，70％是坐北朝南的第一排，因此，鼎宇將善加利用，把這裡塑造高雄美術館特區般的生活。

他指出，在「森之丘」之後，同樣位於第一排的「森風景」，面對公園的產品，實際成交價介於每坪20萬元到23萬元之間，後面的產品，成交價則介於16到18萬元。

張調表示，「森風景」的坪數只有3種，77坪、84坪和93坪，如果包括車位在內，每戶的價格介於1,600萬元到2,500萬元之間，許多買家來自左營區和鼓山區，部份已購戶則是台北客。

他說，鼎宇在高雄都會公園生活圈的土地，大概可以興建40棟大樓住宅，目前第三棟已經動工，預定2022年完工之後，再銷售，不過，每坪價格將比「森風景」多3萬元，第一排售價預定從23到26萬元。

立永國際總經理朱建雄表示，高雄橋頭新市鎮特區因為有橋頭科學園區、以及既有的高雄捷運R22站，近來吸引各大建商搶進，未來，因為橋頭科學園區將串連南科、楠梓加工區和岡山本洲園區，成為科技走廊，更有秀泰影城、達麗米樂商場、以及高醫岡山院區等建設，後市相當具有潛力。

(工商 )