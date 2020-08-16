夫妻間若長期性事不合，容易造成感情生變。一名男網友小里（化名）在網上PO文抱怨自己過著「沒有性愛的婚姻」，還說每次求歡都被拒，不曉得該如何維持婚姻，還求解網友該去哪裡找砲友？他上網討拍發文，未料卻引來網友的砲轟嗆說：「難道婚姻建立是靠打砲？有溝通過嗎？」

小里日前在《爆怨公社》上發文，大肆抱怨和老婆在性事的問題，更在原文第一句就說：「哪裡可以找砲友？」還形容自己結了一場沒有性愛的婚姻，不知道該如何維持下去，並羨慕其他夫妻結婚生子後感情一樣甜蜜，不解自己卻是越來越糟糕，還說：「我真的想離婚了」。更在文末奉勸網友「不要自掘墳墓，進墳墓也千萬別生小孩，這樣沒辦法說離就離」。

文一發出引來不少網友砲轟，許多網友無法理解原PO想法，大罵說：「你怎麼不去想怎麼哄自己的女人或討她開心。發這個文，你真的有跟你老婆好好的溝通過嗎？」、「所以你跟你老婆的情感是建立於打砲？你老婆是生小孩的工具？是你的性愛機器人？」、「這文真的不恰當」。

也有一些網友挺小里的想法，紛紛勸離回應：「這樣很痛苦耶....」、「走不下去 離婚吧」、「離吧！一輩子很長別再浪費生命耗下去。」、「夫妻之間無性生活... 我沒有辦法接受！」、「無性婚姻是可以判離婚的」。

(中時新聞網)