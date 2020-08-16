基隆西岸旅遊服務中心騎樓有燕子築巢，經過民眾常遭燕子大便襲擊，更發生幼鳥掉出巢穴身亡，市府觀銷處裝置色彩雨傘，不僅美化環境，更促成「共融」生態。（陳彩玲攝）

旅服添新裝！基隆西岸旅遊服務中心位在碼頭邊、鄰近火車站，是許多遊客諮詢旅遊資訊的地方也是候車處，但騎樓有燕子築巢，許多民眾經過時，常遭燕子大便「彈擊」，更有燕子寶寶掉出巢穴意外身亡，市府觀銷處靈機一動，將多把色彩雨傘裝置在天花板，不僅可以避免民眾遭鳥屎襲擊，也能美化環境，促成「共融」的生態。

觀銷處指出，因疫情影響，東岸旅遊服務中心自4月起暫停服務，盡管有行動式諮詢站，但西岸旅遊服務中心仍絡繹不絕，近期有燕子在騎樓的屋簷下築了兩窩巢穴，導致候車的民眾時常遭燕子大便襲擊，既不衛生也有礙觀瞻。

觀銷處長曾姿雯表示，為讓經過民眾不再被襲擊，利用繽紛多彩的雨傘在騎樓天花板裝飾， 讓經過的遊客或等車的民眾可以停下腳步，抬頭欣賞並拍張打卡，感受繽紛的基隆。

西岸旅服櫃檯諮詢人員指出，騎樓不僅會有鳥屎滴落，也時常發生幼鳥從巢穴掉出，摔落在地上身亡，但自從裝上雨傘裝置後，幼鳥就算掉出巢穴，也會先被雨傘接住，燕子媽媽會再將燕子寶寶叼回巢內，連諮詢員也大讚，雨傘裝置不僅美化環境，也能與大自然「共融共存」。

曾姿雯說，近年市長林右昌極力倡導城市美學、投入色彩計畫，讓基隆景觀變得更繽紛亮麗了，而代表基隆門面的西岸旅遊服中心也佔有舉足輕重的位置，整體的美觀視覺更顯得重要，因此利用各種繽紛色彩的雨傘，裝置旅遊服務中心騎樓天花板，呈現「雨都」的意象，未來可望成為新的打卡熱點。

(中時 )