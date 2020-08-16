基隆一名李姓男子今年3月拾獲林男iPhone6手機，但並未歸還，侵佔逾1個月，近日李男心血來潮帶著手機前往維修店，意圖將其占為己有，不料，林男手機定位系統發出提醒，導致東窗事發，李男遭警方逮補，基隆地院近日審結，依觸犯侵占遺失物罪，判罰李男5千元，得易服勞役5日。

據了解，林男在去年底遺失手機，心急想尋回盡快尋回，並開啟手機定位模式，但遲遲沒有蹤跡，直到今年4月手機在維修店開機後，發出定位提醒，林男接到通知，立馬趕往維修店，得知手機遭竊，氣得將李男叫到維修店質詢，並立馬報警處理。

經檢警調查得知，今年3月李男在某處人行道的椅子上撿到手機，但並未送往警局，也不曾試圖主動聯繫手機主人，反而立即將手機關機帶回住處，直到1個月後，李男想使用手機將其送往維修店，不料手機警報響起，人贓俱獲，當檢、警偵訊時，李男坦承有想要侵占手機的意圖，被依涉犯侵占遺失物罪起訴。

法官認為，李男撿到手機應當知道價值不斐，手機內可能也有重要資料，但卻將手機關機帶回家中數個月，再拿到維修店，明顯有侵占的意圖，法治觀念不足；但因考量李男沒有前科、素行良好，犯後也承認犯行，故判罰5千元，得易服勞役5日，全案可上訴。

(中時 )