高雄岡山下冰雹 民眾驚呼：出生到現在第一次看到 18:362020/08/16 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網友錄下高雄岡山下冰雹的狀況。（摘自網友陳聖鼎臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到午後對流雲系發展旺盛的影響，氣象局今日持續針對桃園以南13縣市發布大雨特報，稍早高雄岡山區下午左右，天空下起了冰雹，有民眾在直播中提到，因為玻璃被冰雹打的很響，雨又大打開窗子小冰雹直接冲入室內，趕快到樓下直播，並直言這是他出生到現在第一次看到冰雹。 氣象局表示，南方海面仍有水氣會順著風向移進陸地，東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半部山區也容易出現短暫雷陣雨，尤其中南部地區及北部山區有局部大雨發生機會。 (中時新聞網) #冰雹 #出生 #高雄岡山 #民眾 #驚呼 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸生返台就學 逾9成民眾支持 04:102020/08/16 生活新聞 韓嘆蓁慘敗 盼邁好好建設高雄 04:102020/08/16 政治要聞 李眉蓁敗選後 鄭照新鬆口曝光下一步 16:012020/08/16 政治 投資新趨勢系列講座 8／20開跑 04:102020/08/16 企業經營 派個西瓜都能贏 政治聲量待突破 04:102020/08/16 政治要聞 陳其邁當選新市長 高南攜手 串聯半導體聚落 04:102020/08/16 財經要聞 高雄市長補選敗選 朱立倫：國民黨要好好檢討 12:432020/08/16 政治 高雄補選慘敗 蔡正元：國民黨2024最強組合已出現 07:412020/08/16 政治 柯：台灣政治是執政黨監督在野黨 太奇怪了 13:242020/08/16 政治 中天新聞聲明：高雄補選開票 中天扎扎實實有所本 16:452020/08/16 政治 生活熱門新聞 陳時中終於說出沒普篩真相 醫聽到忍不住哭了 - 生活 買鮭魚炒飯付80元！他回家打開盒子傻了 網暴動求店名 - 生活 高麗菜放冰箱45天！她拿出來一看哭了：這是什麼 - 生活 5人離台就確診 近千接觸者竟沒事 網譏：台人天生免疫 - 生活 天熱不開冷氣省錢 日媒揭悲劇下場：比吹一整天貴200倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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