受到午後對流雲系發展旺盛的影響，氣象局今日持續針對桃園以南13縣市發布大雨特報，稍早高雄岡山區下午左右，天空下起了冰雹，有民眾在直播中提到，因為玻璃被冰雹打的很響，雨又大打開窗子小冰雹直接冲入室內，趕快到樓下直播，並直言這是他出生到現在第一次看到冰雹。

氣象局表示，南方海面仍有水氣會順著風向移進陸地，東南部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及東半部山區也容易出現短暫雷陣雨，尤其中南部地區及北部山區有局部大雨發生機會。

(中時新聞網)