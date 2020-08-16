香港女歌手李明蔚（Sarena）2012年被發現罹患罕見腺樣囊性癌，導致她演藝事業中斷，儘管李明蔚積極抗癌，但仍讓她癌細胞擴散、面癱等等，而經過多次動刀，讓一向樂觀的李明蔚罕見發文嘆：「其實自己身心都很疲累，我還可以撐多久呢？」

李明蔚23歲正要闖歌壇時，確診罕見癌症「腺樣囊性癌」，她剛起步的演藝事業被迫中斷，31歲的李明蔚已抗癌8年，但她病情卻日益嚴重，癌細胞擴散至肝、腎、肺，甚至出現顏面失調、眼睛無法正常開合等狀況。

經過多次動刀，讓一向樂觀的李明蔚在臉書發文嘆，她要承受痛楚、心理壓力、擔心病情惡化，讓李明蔚忍不住嘆：「8年了，其實自己身心都很疲累，我還可以撐多久呢？」

李明蔚進一步提到，她有感受到身邊朋友的愛與支持，所以常告訴自己幸福不是必然「最終是靠自己才能走出陰霾！我會想很多安慰自己的説話來鼓勵自己！」最後，李明蔚也展現信心喊話：「我知道自己可以做到的，因為我還有很多事情很想做！」

(中時新聞網)