饒舌歌手K. Swo今（16日）舉辦快閃活動首度曝光，他在人潮滿滿的信義商圈唱跳新歌〈太熱了〉，吸引許多民眾圍觀；K. Swo與愷樂曾經交往，今現身難免被追問，他委婉表示2011年透過朋友介紹認識彼此，交往6年於2017年分手，之後退回朋友關係、偶有聯繫；愷樂之前捲進小豬和周揚青的感情風暴，K. Swo坦言有傳簡訊鼓勵她「無論事情多糟總會變好」，至於其他細節則不願多說，強調：「我不太想消費人家。」

K. Swo曾於2006年發行《許晉豪 我愛你》專輯出道，由於成績不佳而淡出從商，卸下光環轉行當上班族、投資房地產，也代理過威士忌生意，不過他沒忘記音樂夢，等待多年如今投資自己發片重返歌壇，好奇他這幾年做的圈外工作存了多少錢？K. Swo笑回：「應該夠做幾張專輯。」荷包滿滿的他外型酷帥，心思卻無比感性，坦言以為每段戀愛都會走向結婚的happy ending，無奈總是事與願違。

K. Swo今在信義商圈唱跳新歌。（上城娛樂提供）

(中時 )