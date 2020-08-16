永豐投顧分析台股，在激情冷卻，盤勢可能陷入中期整理，基本面趨勢向上，8/17-8/21指數區間有機會上看至12900點，選股以季報表現為依歸，電子股仍是主流，半導體年增率高，建議投資人「逢低撿好股，做中長期打算」。

上周8/10-8/14台股主要漲多後市場籌碼不穩，終場以12795.46點作收，一週小跌33.41點，跌幅0.26%，五日均量降到2188億，價跌量縮。同期間櫃檯指數表現弱勢，跌0.76%，收在164.05點。

永豐投顧表示，台股投資人轉趨保守，問題來自於國際。上周美國國會協商新紓困方案，但兩黨意見不同，美股也陷入觀望。此外民主黨總統候選人拜登率先宣布了副手人選，意味總統大選正式進入短兵相接，市場變數增多，所以美股上週也出現震盪，資金有轉向落後的歐股與日本股市跡象。

整體而言，無論是美股或是台股，上週僅是短多受挫，下跌幅度有限，經濟趨勢與貨幣供給都是有利，市場仍有期待。

台股類股表現，傳產股逆轉頹勢，電子股受挫低頭。運輸股大漲6.9%，長榮2Q轉虧為盈，漲19%，陽明有望擺脫困局，漲33%。橡膠股漲6.5%，正新2Q轉虧為盈，漲9%。電子股下挫，半導體跌1.9%，台積電7月營收越減12%，短多逃散，跌1.4%；聯發科供貨華為受到質疑，跌3.6%；聯電營運表現平平，短多下車，跌8%。電腦及周邊漲2.7%，疫情導致在家辦公需求大增，伺服器、NB大好，相關業者受惠，華碩漲6.5%，廣達漲6.6%。

進入下半年，全球矚目的就是11月的美國總統大選，由於兩黨競爭激烈，選舉議題又跟美中金融、貿易與科技議題糾纏，所以選舉熱度逐步加溫，市場不確定性也隨之升高。

例如目前美國兩黨就新紓困方案僵持不下：破局，股市可能大跌；成局，股市又可能大漲，所以美國投資人抱持觀望，也就制約了台股的可能發展。

永豐投顧表示，基本面向上，股市價值日明。從第二季台股公布的季報來看，不計金融股，台股第二季企業獲利累計數出現兩位數的成長，這與過去市場預估第二季是衰退的局面天差地遠。

事實上，所有經濟研究機構都認為明年經濟可望大幅好轉，明顯的復甦跡象在今年下半年就會出現。再從台股7月分營收來看，以市場主要150家公司的小樣本分析，7月營收平均年增率與月增率都在5%，彰顯企業營運往上爬的態勢。值得注意的是，傳產股的月增率比較明顯，這也就反映到短期股市表現，所以基本面向好是普遍存在的。

至於「美中一熱一冷，風險有限」部分，永豐投顧認為美中衝突既是短期議題，也是長期競爭，市場擔心的是為了炒熱選情而激化出不可控制的衝突。然而此一困局大家都看得清楚，所以美中雙方只要有一方避免陷入，就不至於造成嚴重問題。

從下半年諸般事件觀察，中國明顯規避為川普造勢，對美國施壓消極反應，例如近期美國制裁香港11位高級官員，在香港的中資銀行一樣照辦；美國禁止美國技術為華為生產，中芯半導體也遵守，所以雙方衝突不致升高，下半年沒有大危險。

永豐投顧綜合以上建議，大環境有利股市，再加上非經濟變數不會有大問題，所以指數下檔有保障，但是美國總統選舉進入白熱化，美股陷入習慣性的選前觀望，所以台股暫時沒有突破的可能。

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(中時新聞網)