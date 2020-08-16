星宇航空董座張國煒今（16）日擔任機師，載40名粉絲、員工及親友去飛行體驗，更在機上廣播中釋出超驚喜彩蛋，宣布直接飛到釣魚台，引起全機歡呼。對此民航局表示，星宇並無繞飛或飛經釣魚台之航路，且實際飛行過程，並未偏離航路。
張國煒今擔任星宇航空機師，駕駛航機編號B-58201的A321neo飛航，與40名嘉賓在空中同樂。過程中張國煒更宣布，飛行路線將向北延伸，將一路飛到釣魚台，也讓機艙裡響起一片歡呼鼓掌聲。網稱羨表示這根本就是「愛台航線」。
不過星宇表示，此次航路過程中可看見釣魚台，並非飛到釣魚台上空，也無繞飛釣魚台。另外，民航局也表示，從星宇航空事先申請資料，並無繞飛或飛經釣魚台之航路，而在該航班的實際飛行過程中，也未偏離航路。
據了解，本次航班班號為JX8888，表定於16日早上11時自桃園機場起飛，航線從台灣東部向南方向飛行，預計下午2時40分返抵桃園機場。
(中時 )
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