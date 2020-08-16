國民黨團總召林為洲。（本報資料照）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，拿下近25萬票，未能跨過黨中央劃下的3成低標，立法院國民黨團總召、國民黨政策會執行長林為洲直言，國民黨應認清現實，「韓流」過去確實是國民黨主流，但現在「是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」。

林為洲今(16日)則在臉書貼文表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」、「扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任」。

不過此番言論，遭到網友留言砲轟，認為國民黨的最大敗筆，一刀一刀的切割自己的支持者；況且，韓國瑜的號召能力是國民兩黨無法比的，大家都心知肚明，若選前之夜沒有韓怎麼可能那麼多人呢？他大可不必出來輔選不是嗎？也有人認為，是告別韓流？還是告別國民黨？

更有網友針對林為洲指出，林委員！你不代表整個國民黨！我們要用感恩的心去看待韓前市長吧！「要告別韓流，先告別你吧！」「告別韓流是嫌選票太多？」

有人解釋所謂的「韓流」指出，「我就是靠這這股力量，才對中華民國有信心，如果那天韓流不在了，我會對這個國家失望、絕望，韓流不是傳奇，不要搞錯了！」

(中時新聞網)