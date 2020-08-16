副總統賴清德等到其中一名黃姓受惠戶家中視察修繕成果，聊天過程得知上有屋簷漏水等問題後，表示未來將會盡力協助改善。（羅亦晽攝）

原民會支用花東基金將蹲式衛浴改成坐式馬桶，其中一名黃姓受惠戶感謝政府的協助。（羅亦晽攝）

花東原鄉部落人口老化，仍有許多家戶廁所是舊式「蹲馬桶」，缺乏無障礙衛生設備，長者如廁時易發生意外。2018年時任行政院長賴清德核撥花東基金預算，改善花蓮149戶部落衛浴設備，今天以副總統身分到場關心，強調未來將逐步規劃修繕屋簷漏水等居家問題。

原民會主委夷將表示，2018年行政院召開「長期照顧十年計畫2.0執行情形」時，當時還是行政院長的賴清德得知偏鄉原民長者如蹲式馬桶易發生意外的消息後，隔年核定花東基金預算，花東各1000萬元，每戶5萬元，協助花蓮縣內共149戶，經濟弱勢原住民家庭的廁所及衛浴環境。

副總統賴清德等人，在行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、花蓮縣副議長潘月霞與玉里鎮長蔡秋龍的陪同下，今下午到花蓮玉里鎮視察關心其中一名黃姓受惠戶。

除視察居家浴廁修繕狀況外，賴清德等人和當地頭目、黃姓受惠戶聊天過程中，談到他在台南市長任內著重照顧中低收入、獨居長者外，也借前副總統陳建仁曾引用的天主教宗方濟各名言，「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」鼓勵在場公務員應深入基層、偏鄉，照顧需要被照顧的人，才能不負重望。

賴得知偏鄉原民長者家中除了浴廁設備，尚有屋簷漏水等問題，也要求東部聯合服務中心編列相關預算，未來逐步規劃修繕屋簷漏水等居家問題。

洪宗楷表示，先前在台東已有幫助弱勢修繕房子的相關經驗，針對屋中漏水等問題，未來將會編列金額，並和水電工會、裝潢工會 等合作組成小工班，幫助經濟弱勢原民長者解決居家問題。

(中時 )