16日下午2時許，台北市知名的北一補習班工作人員，在松山工農校門口發招生傳單，竟遭2名機車騎士噴灑疑似辣椒水的液體，10多人眼睛、皮膚刺痛，清洗後報警偵辦。轄區信義警分局三張所已受理，並在現場盤查2名少年，2人坦承潑灑辣椒水，辯稱是同學間的惡作劇，但警方不排除是補教業招生糾紛所致，深入調查中。

信義分局表示，現場14名學生及民眾遭波及，並表示有眼睛紅腫、咳嗽等症狀，員警隨即協助送臺北學大學附設醫院就醫。

當時，信義分局員警執行校園維安守望勤務，見2名青少年騎乘機車在校園旁嬉鬧，員警見狀立即上前盤查，後隨即接獲110通報有人於松山工農前噴灑刺激性不明液體，員警立即趕往通報現場查處，經詢問現場民眾指稱，噴灑刺激性不明液體之嫌疑人，即為該二名為員警盤查之少年，經查為黃、蘇姓少年，信義分局立即鎖定特定對象，並迅速將渠等通知到案。

由於11日南港區才發生北一、建功補習班為了發招生傳單發生肢體衝突，被警方帶回偵辦，今天又發生辣椒水事件，是否有關連，正由警方偵辦釐清。

(中時 )