高雄凱旋青年夜市搶搭三倍券商機，推出近百組特惠組合。（柯宗緯攝）

高雄凱旋青年夜市昨請來知名街頭藝人羅小白演出，炒熱人氣。（凱旋青年夜市提供／柯宗緯高雄傳真）

今年高雄歷經疫情、政治動盪，夜市經營慘澹，近來逐漸回穩，但仍比不上昔日風光。凱旋青年夜推三倍券特惠方案，人潮增加逾3成，進帳257萬元。

凱旋青年夜市主委劉坤松指出，日前經濟部中部辦公室副主任林春菊特地前來示範用三倍券消費，夜市推出近百項超值套餐組合，只要1張200元消費券，就可以大啖美食，並有「吃貨攤」打9折、「敗家攤」消費3000元可打8折。

劉坤松推薦「青年牛排」雙人份特製牛排，現點現做堅持不用嫩精粉，原價240元；樂活名攤「阿明哥現滷滷味」超值組合含雞爪、鴨翅、雞心、鳥蛋、毛豆，原價240元；「廣田拉麵」蒜頭豚骨拉麵加叉燒丼雙人分享餐，原價250元，振興價通通只要200元。

劉坤松提到，目前三倍券已兌換現金257萬元，平均1周收到50幾萬元，夜市管委會以周為單位幫攤商兌換，以穩定現金流，近來也揮別疫情最慘時業績掉9成陰霾，已恢復到一半以上。

另外夜市昨也請來知名街頭藝人羅小白演出，炒熱人氣。每周四、五提供滑步車可供練習及比賽，搶攻親子客群，讓民眾逛街中還可以得到更多的驚喜。

此外，更推出加碼促銷活動，並贊助100萬元刺激振興券消費，限額優惠，有吃貨攤(使用三倍券或是行動支付滿百打9折)、敗家攤(一次使用3000元三倍券打8折)、支付攤(下載註冊送50元、首次使用消費券滿200元再贈50元、振興券可用於外送及得來速)，鼓勵民眾多多到凱旋青年夜市消費享好康。

(中時 )