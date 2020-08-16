娛樂8點半》日前剛播畢的陸劇《三十而已》，因為扎心的寫實劇情引爆話題，也讓演活「顧佳」的童瑤迎來事業高峰，但在她走紅前，竟曾遭遇星二代初戀男友暴力對待，甚至被打到差點毀容，所幸她有走出陰影，最後也找到大她17歲的幸福歸宿。

童瑤因爲外型神似章子怡，早期就有「小章子怡」的稱號， 2002年她以第一名優異成績考上中央戲劇學院，同班同學有唐嫣、文章以及當時男友是資深演員張國立的兒子張默等人，童瑤和張默大學時期是班對，沒想到後來女方想分手時，竟遭到男方毆打，童瑤被打到鼻骨骨折、眼球出血差點毀容，並稱已非第一次被張默打，在當時引發軒然大波，使得張國立不得不替兒子發表聲明公開道歉，而張默也因此遭到中戲退學。

童瑤在《三十而已》演活能幹的全職太太顧佳，還要面臨老公偷吃，讓粉絲看了相當心疼。（圖／翻攝自三十而已微博）

事發一年後，張默曾對此發聲「我打人不對我道歉，但是事出有因不全怪我，我爸都理解我！」接著指控童瑤在和他交往期間，與29歲系主任有不正當男女關係，但遭到童瑤否認；而張默在打人事件後，仍接到不少大導演的作品，曾拍過姜文《讓子彈飛》、馮小剛《一九四二》，本來資源大好，但最後因吸毒毀掉自己。

而童瑤也沒因為此風波放棄演藝事業，她在家暴事件的隔年立刻振作，進軍電視圈，曾在《少年楊家將》演過配角，後來在2018年先是演出《如懿傳》裡囂張跋扈的高貴妃，後又在《大江大河》憑宋運萍一角奪下上海電視節白玉蘭獎最佳女配角，演藝成績有目共睹。

童瑤去年獲得上海電視節白玉蘭獎最佳女配角。（圖／翻攝自微博）

不過自張默後，童瑤對於感情生活便相當低調，2013年曾被曝光和大17歲的CEO王冉有戀情，期間兩人鮮少公開放閃，直到去年又傳出在義大利古堡完婚，只有雙方家人受到邀請，婚禮十分簡單低調，歷經過去感情挫折，童瑤最後覓得幸福歸宿讓人欣慰。

日前剛過35歲的童瑤，身高169公分，體重長年維持在49公斤，讓眾人相當羨慕，她也不藏私分享瘦身秘訣，除了規律運動，飲食方面會盡量吃原型食物，更有個改用左手吃飯的妙招，這樣可避免吃太快的問題。而人美心美的童瑤平常也熱衷公益，不時參與慈善活動，曾拿過年度公益明星獎，如今事業愛情都得意，堪稱是人生贏家。

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(中時新聞網)