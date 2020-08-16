（國際扶輪社D3510真愛聯誼會，新霸冷凍空調董事長吳宗偉（右一）交棒給永華會計師事務所會計師邱慧吟（左一），左二為已卸任的3510地區總監李素鳳。圖／顏瑞田）

範圍包括高雄、屏東、以及台東的國際扶輪社3510地區，80多位在2016年到2017年卸任的社長和秘書，基於情感交流、公益服務，組成聯誼會，在新霸冷凍空調董事長吳宗偉卸任會長之後，由永華會計師事務所會計師邱慧吟接棒，並在16日晚上舉辦「霹靂之夜」就任聯歡晚會，持續交流和公益服務。

新任會長邱慧吟16日表示，由2016年到2017年卸任的社長和秘書，組成的聯誼會，取名「真愛聯誼會」，今年邁入第四屆，透過聯誼，一起作服務、一起作公益。

邱慧吟指出，幾乎每屆地區國際扶輪社總監，都有自己的聯誼會，各區的社長和秘書之間，也會互相交流，有時請知名的Speaker來演講，在卸任之後，仍有機會自我成長，學習、服務，因為，「超我服務，是扶輪人一直記在心裡的目標」，聯誼會也是朝此目標邁進的有趣團體。

她說，第三屆會長、新霸冷凍空調董事長吳宗偉，交接給她之後，今晚舉辦就就任聯歡晚會，特別安排「霹靂布袋戲主題夜」，讓大家回味小時候，蹲在電視機前，專心的模樣，從歷史故事中學習。

(工商 )